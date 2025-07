Calciomercato Roma: Gasperini vuole almeno 3 acquisti nei prossimi giorni. Trattative per Wesley e Rios, ipotesi Ferguson in prestito

Punto anche sulla campagna acquisti della Roma nel corso della trasmissione serale 'Calciomercato - L'Originale': secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio Gian Piero Gasperini vuole almeno 3 giocatori nei prossimi giorni, forse già entro domenica. E Massara porta avanti la trattativa col Flamengo per Wesley, senza la sinergia dell'Everton, e per Rios del Palmeiras per cui i costi sono elevati. Oltre a Rios, a centrocampo si cerca anche Neil El Aynaoui: contatti verbali tra Roma e Lens, che valuta il giocatore 30 milioni e attende un'offerta ufficiale. Infine, in attacco c'è la possibilità Evan Ferguson in prestito dal Brighton.

(Sky Sport)