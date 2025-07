Calciomercato Roma, Ferguson non ha ancora deciso: sul tavolo anche altre offerte

La Roma prosegue il suo pressing per arrivare a Evan Ferguson. Il giovane attaccante irlandese del Brighton è uno degli obiettivi principali per rinforzare il reparto avanzato a disposizione di Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione "Calciomercato - L'Originale", l'operazione non è però ancora vicina alla conclusione. Il nodo principale da sciogliere riguarda la volontà del calciatore. Ferguson, infatti, non avrebbe ancora dato una risposta definitiva alla proposta della Roma. Il centravanti classe 2004 sta valutando con attenzione il suo futuro e sul tavolo avrebbe anche altre offerte importanti. I giallorossi starebbero lavorando sulla base di un prestito, una formula che avrebbe trovato apertura da parte del Brighton.