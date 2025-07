Calciomercato Roma Femminile, Ceasar ha chiesto la cessione: sulle sue tracce il Parma

Dopo più di 5 stagioni passate alla Roma, Camelia Ceasar potrebbe non vestire la maglia giallorossa il prossimo anno. Secondo quanto riportato da Giuseppe Mustica de Il Messaggero, infatti, la calciatrice rumena avrebbe chiesto la cessione alla società, poiché, nella prossima stagione non avrebbe trovato molto spazio visto il rientro di Olivie Lukasova. Sulle tracce del portiere classe 1997 si starebbe muovendo il Parma, sebbene però, non sia l'unica pista percorribile.

