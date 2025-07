Calciomercato Roma, fatta per la cessione di Plaia all'Atalanta: affare da 500mila euro e percentuale sulla rivendita. Domani visite mediche e firma

La Roma cede un altro giovane e si tratta di Matteo Plaia. Come riportato dal giornalista Lorenzo Canicchio, è tutto fatto per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe 2006 all'Atalanta per circa 500.000 euro più una percentuale sulla futura rivendita. Nella giornata di domani il calciatore si sottoporrà alle visite mediche di rito e firmerà il nuovo contratto.

