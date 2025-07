La Roma ha piazzato il primo colpo del suo calciomercato. Neil El Aynaou è di fatto un nuovo calciatore giallorosso. Come conferma Fabrizio Romano, il centrocampista è atteso oggi, in serata, nella Capitale. Operazione complessiva da 25 milioni di euro, ci cui 23 fissi più due di bonus.

??✈️ Neil El Aynaoui will land in Roma later today, as planned.

AS Roma new signing will cost €23m plus €2m add-ons. pic.twitter.com/NXfSdOAbwM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2025