Calciomercato Roma: Echeverri preferisce i giallorossi al Girona. Massara insiste per inserire l'opzione di acquisto

Non si ferma l'interesse della Roma per Claudio Echeverri. Come scrive Daniele Longo di calciomercato.com, il City ha aperto al prestito, ma il club inglese preferirebbe darlo al Girona. Il giocatore, dal canto suo, vuole la Roma. Contatti in corso, con Massara che insiste per inserire l’opzione di acquisto.

