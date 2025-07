Calciomercato Roma, offerta al Lens per El Aynaoui: 22 milioni più bonus. Principio di accordo col giocatore per un contratto fino al 2030

La Roma si muove su più tavoli per regalare in tempi brevi due dei quattro obiettivi nel mirino - Rios, El Aynaoui, Wesley e Ferguson - a Gian Piero Gasperini: è quanto fa sapere Gianluca Di Marzio durante 'Calciomercato - L'Originale'. Il club giallorosso ha avanzato varie offerte che per ora non sono state accettate: c'è l'offerta ufficiale per Wesley di 20 milioni più bonus ma il Flamengo ne chiede 25 più bonus. Per Rios, invece, il Palmeiras ne vuole 30 e la Roma si è fermata per ora a 25.

Inoltre, Massara prepara per domani l'offerta da inviare al Lens per Neil El Aynaoui di 22 milioni di euro più bonus per arrivare a 25.

La @OfficialASRoma prepara un'offerta per Neil El Aynaoui: 22 milioni + bonus per arrivare a 25 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 14, 2025

Secondo le informazioni di Matteo Moretto, c'è un principio di accordo tra la Roma ed El Aynaoui per un contratto fino al 2030. Il giornalista, inoltre, parla di un'offerta dei giallorossi di 22 milioni di euro più 3 di bonus ma senza percentuale su una possibile futura rivendita. C'è da sistemare qualche dettaglio tra le parti ma la trattativa procede.