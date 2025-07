La Roma, col passare delle ore, si avvicina sempre di più a Richard Rios. Come scrive il giornalista Marco Giordano su X, infatti, è minima la distanza tra il Palmeiras e il club giallorosso per il centrocampista colombiano. C'è fiducia assoluta dunque per il closing della trattativa.

Ferguson-Roma, problemi sulla formula di trasferimento. Parti al lavoro. Minima la distanza tra Palmeiras e Roma per Rios: fiducia assoluta per il closing — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) July 14, 2025