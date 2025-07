Calciomercato Roma, definito il futuro di Mannini: il classe 2006 in prestito alla Juve Stabia su richiesta di Abate

La Roma delinea il percorso di crescita di Mattia Mannini per la prossima stagione. Il club giallorosso, dopo aver respinto numerose proposte a titolo definitivo nelle scorse settimane e aver fatto firmare al classe 2006 un rinnovo fino al 2028 (con opzione per un ulteriore anno), ha definito il suo passaggio in prestito alla Juve Stabia.

Questa operazione è stata fortemente voluta dal nuovo tecnico, Ignazio Abate, che ha richiesto specificamente il giovane terzino. L'esperienza in un campionato competitivo è considerata dalla Roma la strada giusta per permettere a Mannini di accumulare minuti e continuare il suo sviluppo. Il club punta fortemente sul giocatore per il futuro, considerandolo parte integrante del progetto della prima squadra.

(tuttomercatoweb.com)

VAI ALLA NEWS

A confermare l'imminente trasferimento è anche l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, riportando che Mattia Mannini è in arrivo alla Juve Stabia in prestito dalla Roma. L'operazione è quindi in dirittura d'arrivo e mancano solo gli ultimi passaggi formali.