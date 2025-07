Nonostante i tentativi di Roma e Milan, Maxim De Cuyper sembra essere un promesso sposo del Brighton. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il calciatore belga sarebbe già in viaggio verso l'Inghilterra per andare a firmare il contratto che lo legherà ai Seagulls. Al Brugge andranno 20 milioni di euro più bonus. Il promettente classe 2000 sembra dunque destinato a giocare in Premier League.

(tuttomercatoweb.com)

