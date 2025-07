Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Nusa nella lista del Liverpool per sostituire Diaz

Il direttore sportivo Frederic Massara è a caccia di un esterno e nella lista dei desideri è presente anche Antonio Nusa del Lipsia. La Roma non è l'unica società interessata e, come riportato dal portale britannico, alla corsa si è aggiunto anche il Liverpool. I Reds sono alla ricerca di un sostituto di Luis Diaz (pronto a trasferirsi al Bayern Monaco per 75 milioni) e l'obiettivo principale è Rodrygo del Real Madrid. Nel mirino del club inglese sono presenti alcune alternative come Malick Fofana del Lione (seguito dall'Everton dei Friedkin) e proprio Nusa, considerato il piano C in caso di fumata nera per Rodrygo e Fofana. Il Lipsia potrebbe cedere il suo talento per circa 35 milioni di euro.

(teamtalk.com)

