Calciomercato Roma, dall'Austria: si apre la pista Gloukh. Il ds del Salisburgo: "Non c'è solo l'Ajax. Siamo lontani dall'intesa"

Dall'Austria arrivano conferme sull'interesse di mercato per Oscar Gloukh, il talento del Salisburgo accostato ieri anche alla Roma. A parlare è il direttore sportivo del club austriaco, Rouven Schröder, che di fatto ha messo il giocatore sul mercato: "C'è una maggiore probabilità che vada via piuttosto che resti", ha dichiarato a Sky Sport Austria. Pur specificando che un accordo è ancora lontano, Schröder ha confermato la presenza di più club sul giocatore, smentendo che la corsa sia limitata solo all'Ajax, squadra che secondo i media olandesi avrebbe già un'intesa di massima.

Alla domanda sui tanti rumors, il dirigente del Salisburgo ha risposto in modo esplicito: "Non c'è solo l'Ajax". Una dichiarazione che apre concretamente lo scenario anche ad altri club, come la Roma, il cui inserimento era stato riportato nelle giornata di ieri. Il Salisburgo, che valuta Gloukh (contratto fino al 2027) non meno di 15 milioni di euro più bonus, sa che il management del giocatore sta spingendo per un trasferimento, ma per ora non ha fretta: "Siamo ancora lontani da una possibile intesa, ma sappiamo che diversi club sono su di lui", ha concluso Schröder.

(skysportaustria.com)

