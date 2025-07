Calciomercato Roma, dall'Arabia Saudita: accordo Abdulhamid-Tolosa. Cessione in prestito in standby, Gasperini vuole valutarlo in ritiro

Il futuro di Saud Abdulhamid è ancora in bilico. Come riportato dall'Arabia Saudita, il terzino destro della Roma ha un accordo con il Tolosa per il trasferimento in prestito ma Gian Piero Gasperini vuole valutarlo durante il ritiro al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. L'affare con la società francese è quindi in standby e sarà decisivo il parere dell'allenatore giallorosso.

خاص | المدرب غاسبريني طلب تواجد سعود عبدالحميد في معسكر نادي روما الصيفي ، المدرب طلب تقييم اللاعب فالمعسكر قبل السماح له بالانتقال على سبيل الاعارة ، تولوز الفرنسي يمتلك اتفاق مع اللاعب لكن الصفقة متوقفة حاليًا بانتظار قرار غاسبريني النهائي . pic.twitter.com/kfN8ZwIFWD — ىىىطام ?? (@sevromweh) July 18, 2025