Calciomercato Roma, dalla Turchia: Besiktas su Rensch. L'agente: "Nessun contatto, è concentrato sui giallorossi"

Devyne Rensch al centro delle attenzioni del Besiktas. Secondo quanto scrivono in Turchia, il Besiktas ha inserito il terzino di proprietà della Roma nella lista dei desideri per rinforzare la squadra. In merito a questa vicenda il giornalista turco Ertan Suzgun ha contattato l'agente dell'olandese, Mohammed Salem: "Siamo arrivati alla Roma a metà della scorsa stagione, questa sarà la prima stagione completa. Il giocatore è completamente concentrato sulla Roma. Nessuno mi ha contattato", la smentita su un possibile addio di Rensch.

(kartalrecord.com)

