Calciomercato Roma, dalla Turchia: anche i giallorossi su Bissouma. Si di lui anche Fenerbahçe e Juventus

La Roma continua la caccia al centrocampista da regalare a Gasperini. Oltre a Rios e El Aynaoui, come scrivono dalla Turchia, interessa anche Yves Bissouma, centrocampista 28enne in uscita dal Tottenham e valutato circa 20/22 milioni. Sul giocatore anche il Fenerbahçe di Mourinho (che sembra in vantaggio) e la Juventus.

?? #Tottenham ?? #ASRoma

AS Roma join Fenerbahçe & Juventus in the race for Yves Bissouma!

? Tottenham want £20/22m for the 28-year-old midfielder. https://t.co/XLzMOOV2qT pic.twitter.com/DQaz7SbfKC

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 12, 2025