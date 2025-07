Sfuma un obiettivo di mercato della Roma. Nicolas Tagliafico, accostato alla società giallorossa in seguito alla scadenza del contratto con il Lione, ha trovato un nuovo accordo con l'OL. Come riportato dal quotidiano, nelle prossime ore il terzino sinistro argentino firmerà un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione di prolungamento per un ulteriore anno.

(lequipe.fr)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE