Calciomercato Roma, dalla Francia: suggestione Chiesa. Atalanta pronta a presentare un'offerta

Federico Chiesa è in uscita dal Liverpool, club che non lo ha convocato per la tournée estiva e non lo considera più parte del progetto tecnico. Sul giocatore, secondo quanto riportato dal portale francese FootMercato, si sarebbero mossi quattro club di Serie A, tra cui la Roma. Il nome dell'esterno sarebbe stato segnato sui taccuini della dirigenza giallorossa, con il gradimento del tecnico Gian Piero Gasperini che già in passato, ai tempi dell'Atalanta, aveva espresso interesse per lui. Al momento si tratta solo di una suggestione: nessuna discussione concreta è stata ancora avviata tra le parti.

La concorrenza per arrivare al giocatore, sotto contratto con i Reds fino al 2028, è però già molto forte. L'Atalanta viene descritta come la società più avanti, avendolo individuato come priorità assoluta per l'attacco e con un'offerta da 15 milioni di euro pronta per essere presentata. Anche la Fiorentina, suo ex club, e il Bologna restano vigili e monitorano con attenzione l'evoluzione della situazione. Per la Roma, al momento, si tratta quindi di un'idea in una corsa che non è ancora entrata nel vivo ma che vede altri club in posizione più avanzata.

(footmercato.net)

