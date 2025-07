Calciomercato Roma, dalla Francia: occhi su Aguerd. Tanti club interessati, ci sono anche Milan e Sunderland

Tanti club interessati a Nayef Aguerd, difensore classe 1996 di proprietà del West Ham e nella stagione appena trascorsa in prestito alla Real Sociedad. Secondo quanto scrivono in Francia, il Marsiglia lo ritiene la priorità per rinforzare la difesa ma su di lui c'è da segnalare anche l'interesse di Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Roma e Milan. Alla corsa per il centrale si aggiunge anche il Sunderland di Ghisolfi e c'è da considerare che la Real Sociedad vorrebbe acquistarlo. In ogni caso Aguerd non ha ancora preso una decisione sul suo futuro.

(footmercato.net)

