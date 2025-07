Calciomercato Roma, dalla Francia: intreccio Paixão. Marsiglia in vantaggio, il Leeds pareggia l'offerta e l'agente lo propone anche ai giallorossi

Igor Paixão, l'esterno offensivo del Feyenoord, è al centro di un vivace intreccio di mercato che coinvolge diversi club europei. Mentre l'Olympique Marsiglia, che lo considera una priorità assoluta e ha già l'accordo del giocatore, sta intensificando i propri sforzi, anche il Leeds United ha formulato un'offerta concreta di 30 milioni di euro. In questa complessa situazione, è emerso che l'agente del giocatore ha proposto il brasiliano anche alla Roma, sebbene il club giallorosso parta attualmente da una posizione più defilata.

Secondo le ultime informazioni, l'agente di Paixão starebbe conducendo un doppio gioco, mantenendo i contatti con più squadre, tra cui il Leeds, nonostante l'intesa già raggiunta con il Marsiglia. Il Feyenoord, dal canto suo, non intende fare sconti per il suo importante attaccante. L'offerta del Marsiglia sarebbe equivalente a quella del Leeds, con alcuni vantaggi non trascurabili. La situazione rimane incerta, con ogni giorno che passa che aumenta la tensione tra le parti coinvolte.

(footmercato.net)

