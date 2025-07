Dopo una sola stagione in giallorosso, è già ai saluti Saud Adbulhamid. Come scrivono dalla Francia, infatti, Roma e Tolosa hanno raggiunto un accordo per il prestito del laterale destro saudita. Anche il Lens ci aveva provato, ma il giocatore aveva dato priorità al Tolosa. Affare in dirittura d'arrivo.

(footmercato.net)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE