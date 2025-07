Nuovo nome per la fascia sinistra della Roma. Secondo quanto riportato dal sito portoghese, la società giallorossa avrebbe messo nel mirino Nazinho, classe 2003 in forza al Cercle Brugge. Sull'ex calciatore dello Sporting (il club portoghese ha il 15% sulla futura rivendita) non ci sono solo i capitolini, bensì piace anche a Real Sociedad e Celtic.

(record.pt)

