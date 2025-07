Circola da giorni in casa Roma il profilo di Orkun Kokcu, in rotta col Benfica. Secondo quanto scrivono in Portogallo, anche l'Inter ha messo gli occhi sul centrocampista classe 2000 per sostituire Calhanoglu, che piace al Galatasaray, e la Roma ha avviato i contatti con l'entourage. Il Benfica è disposto a trattare per cedere il centrocampista turco per 40 milioni di euro, pur avendo una clausola rescissoria di 150 milioni.

(abola.pt)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE