Richard Rios sarà un giocatore del Benfica. La notizia arriva direttamente dal Portogallo, dalle colonne di un pezzo di Record. L'affare per i portoghesi è stato descritto come più difficile del previsto, ma alla fine il Palmeiras ha accettato una proposta da circa 28 milioni di euro. Domani il colombiano si metterà in viaggio verso Lisbona.

