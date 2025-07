Calciomercato Roma, dal Brasile: Wesley, il Flamengo dice sì alla proposta giallorossa. Ma prima vuole il sostituto

Il Flamengo ha accettato di vendere Wesley alla Roma. La notizia arriva dal Brasile ed è riportata da Universo Online, secondo la quale il club brasiliano avrebbe accettato di cedere il laterale ai giallorossi per una cifra che può raggiungere i trenta milioni di euro, essendo composta da una parte fissa di 25 più 5 milioni di bonus. Il Flamengo avrebbe chiesto di poter far partire il giocatore solo dopo aver trovato il sostituto, tenendo però Wesley lontano dal campo per il tempo necessario.

(uol.com.br)

