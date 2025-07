Calciomercato Roma, dal Brasile: Wesley ancora in stand-by. Il Flamengo accelera per il suo sostituto, ma lo convoca per la prossima partita

Dal Brasile arrivano aggiornamenti sulla trattativa che dovrebbe portare Wesley alla Roma. Secondo quanto riportato dal giornalista Julio Miguel Neto, la cessione del terzino destro al club giallorosso è considerata imminente, visto che il Flamengo si sta muovendo concretamente per il sostituto. La chiusura dell'operazione, si apprende, avrebbe subito un leggero slittamento con una proroga di 48 ore concessa per la finalizzazione della vendita, a testimonianza che si stanno definendo gli ultimi dettagli.

Il club brasiliano sta trattando il sostituto: si tratta di Vinícius Tobias, laterale dello Shakhtar Donetsk. Il Flamengo, che ha fretta di acquistare un nuovo giocatore nel ruolo, avrebbe individuato in lui l'obiettivo principale, con il giocatore che vedrebbe di buon occhio il trasferimento. Una mossa che di fatto spiana la strada per l'arrivo di Wesley a Trigoria.

Como informado, Tobias tem conversas em andamento.

Outros veículos internacionais trazem agora na parte da manhã, mesma informação! https://t.co/B55Piak0yk — JULIO MIGUEL NETO (@JulioMiguelNeto) July 22, 2025

Nonostante le indiscrezioni su una chiusura imminente dell'affare, è arrivato un aggiornamento che sembra posticipare ancora la chiusura della trattativa. Il Flamengo ha infatti inserito Wesley nella lista ufficiale dei convocati per la sfida di campionato contro il RB Bragantino, in programma giovedì 24 luglio alle 02:30 (ora italiana). Una decisione che mette ancora in stand-by un'operazione che sembrava in dirittura d'arrivo.