Calciomercato Roma, dal Brasile: si raffredda la pista Wesley, Gerson lo spinge allo Zenit

Tra gli obiettivi di mercato di Massara e Gasperini c'è Wesley del Flamengo. Secondo quanto scrivono in Brasile, le trattative tra i club si sono raffreddate negli ultimi giorni: le parti non hanno raggiunto un accordo sul prezzo del trasferimento e lo Zenit sembra essere un candidato valido per assicurarsi il terzino destro. La Roma, infatti, ha offerto circa 22 milioni di euro tra parte fissa e variabile, cifra lontana dai 30 richiesti dai brasiliani, e da due giorni non ci sono trattative tra Roma e Flamengo.

In questo scenario si inserisce l'ex giallorosso Gerson, passato dal Flamengo allo Zenit: il centrocampista sta lavorando per convincere Wesley ad andare in Russia e l'offerta dello Zenit è di circa 28 milioni di euro bonus inclusi.

(odia.ig.com.br)

