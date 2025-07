Calciomercato Roma, dal Brasile: offerti 30 milioni per Rios. Trattativa in corso

La Roma si muove concretamente per regalare Richard Rios a Gian Piero Gasperini. Come scrivono dal Brasile, infatti, il Palmeiras ha ricevuto un'offerta di 30 milioni di euro dal club giallorosso per il centrocampista colombiano. I dirigenti dei due club sono al lavoro per definire la trattativa.

O #Palmeiras recebeu uma proposta da Roma-ITA pelo volante Richard Ríos. Os valores estão na casa dos 30 milhões de euros (R$ 180 milhões), mínimo pedido pelo Verdão para iniciar as negociações. As diretorias seguem com as conversas em… pic.twitter.com/2edcT8Baul — Esporte Na Band (@esportenaband) July 8, 2025