Calciomercato Roma, continua il pressing per Wesley: pronta offerta da 25 milioni al Flamengo, i giallorossi hanno già il sì del giocatore

Oltre a Rios, Ferguson e Al Eynaoui, la Roma prepara anche l'assalto a Wesley. Il brasiliano è la richiesta fatta da Gian Piero Gasperini per l'esterno destro. Attualmente in forza al Flamengo, la richiesta del club di Rio è di circa 30 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport, Frederic Massara è pronto ad avanzare un'offerta da circa 25 milioni di euro per provare a chiudere il colpo. La Roma è forte di avere già il gradimento del calciatore al trasferimento.

(gianlucadimarzio.com)

