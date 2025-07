Calciomercato Roma, contatto col Brighton per Ferguson. Problemi sulla formula di trasferimento

Dopo aver ottenuto il si del giocatore, la Roma è al lavoro con il Brighton per portare in giallorosso Evan Ferguson. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale youtube di Fabrizio Romano, sono previsti contatti diretti tra i due club per arrivare ad un punto di incontro.

Secondo quanto riporta il giornalista Marco Giordano su X, i problemi della trattativa sono legati alla formula di trasferimento. Le parti son al lavoro per arrivare ad un'intesa.