Calciomercato Roma: contatto con l'agente di Lucca. Altri 4 club interessati, l'Udinese chiede 40 milioni

Tutti pazzi per Lorenzo Lucca. Il centravanti dell'Udinese è nel mirino di praticamente tutte le big di Serie A e anche la Roma ha mosso dei passi concreti per il bomber dei friulani, valutato ben 40 milioni di euro. Secondo quanto rivelato dal giornalista Francesco Guerrieri di calciomercato.com, i giallorossi hanno parlato con l'agente del calciatore e anche la Juventus ha fatto lo stesso. Al momento il Napoli è in pole, ma sulle tracce del classe 2004 ci sono Milan e sullo sfondo Fiorentina.

July 5, 2025