Calciomercato Roma, Cherubini verso la Sampdoria: chiusura vicina

Il calciomercato estivo della Roma resta attivo ogni giorno, non solo in entrata ma anche in uscita. A tal proposito, come confermato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il giovane Luigi Cherubini sarebbe vicino all'approdo alla Sampdoria. La chiusura sarebbe ormai imminente e questo permetterebbe all'attaccante di continuare la sua esperienza in Serie B, dopo quella della scorsa stagione in prestito alla Carrarese.

