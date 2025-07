Calciomercato Roma: sondaggio del Venezia per Cherubini, anche il Genoa sul classe 2004

Dopo la positiva stagione in prestito alla Carrarese, Luigi Cherubini torna alla Roma e attira l'interesse di diversi club. Oltre al Genoa, che già nei giorni scorsi aveva manifestato il proprio gradimento, sul centrocampista offensivo classe 2004 si è inserito anche il Venezia. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il club lagunare avrebbe effettuato un sondaggio per Cherubini, individuato come possibile sostituto di Oristanio, seguito da diversi club della massima serie.

L'interesse dei club nasce dall'ottima stagione disputata da Cherubini, protagonista della storica promozione in Serie B della Carrarese. Con i toscani, ha collezionato 34 presenze, impreziosite da 3 gol e 5 assist. Il giovane talento, che ha già esordito con la prima squadra della Roma in Europa League sotto la guida di José Mourinho, è ora al centro di valutazioni di mercato, con i giallorossi che dovranno decidere il suo futuro.

(tuttomercatoweb.com)

VAI ALLA NEWS