Calciomercato Roma, cessione Shomurodov: obbligo di riscatto a condizioni semplici, incasso da 5,5 milioni

Emergono dettagli sulla formula del trasferimento di Eldor Shomurodov al Başakşehir. Secondo quanto riportato dal giornalista Francesco Guerrieri di calciomercato.com, l'operazione che ha portato l'attaccante uzbeko in Turchia prevede che il diritto di riscatto si trasformerà in obbligo al verificarsi di condizioni semplici. Questo meccanismo contrattuale si traduce, di fatto, in un'entrata di 5,5 milioni di euro quasi garantiti per le casse del club giallorosso.