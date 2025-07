Calciomercato Roma, caccia al vice Svilar: chieste informazioni sullo svincolato Vasquez

La Roma è al lavoro per cedere Pierluigi Gollini e allo stesso tempo è alla ricerca di un sostituto. Come svelato dal giornalista Gianluca Di Marzio, l'ultima idea in casa giallorossa per il vice di Mile Svilar è Devis Vasquez: il club capitolino ha chiesto informazioni sul portiere classe '98, il quale è attualmente svincolato in seguito alla risoluzione consensuale del contratto con il Milan. Nella passata stagione ha giocato in prestito all'Empoli e ha collezionato 34 presenze, subendo 47 reti e mantenendo la porta inviolata in 6 occasioni.

.@OfficialASRoma chieste informazioni per Devis Vasquez, portiere che si è svincolato dal Milan — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 27, 2025