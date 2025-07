Calciomercato Roma: Bernal lontano, si lavora sotto traccia per un centrocampista

Appare molto complicato al momento che Marc Bernal possa approdare alla Roma. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su YouTube infatti, non risulta che i giallorossi si siano fatti avanti per il gioiellino classe 2007. Il giovane spagnolo ha delle proposte dalla Spagna e l'intenzione del Barcellona è quella di trovare una soluzione che permetta al giocatore di avere minutaggio per riprendersi dall'infortunio al crociato. Lo stesso Moretto ha poi aggiunto che i giallorossi stanno comunque cercando un centrocampista e che hanno già in mente un nome su cui starebbero lavorando sotto traccia.

(Matteo Moretto)