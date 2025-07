Calciomercato Roma, Basaksehir in chiusura per Shomurodov: ai giallorossi circa 6 milioni più il 10% sulla futura rivendita

Eldor Shomurodov è ad un passo dal salutare la Roma. L'attaccante uzbeko che grazie all'arrivo di Claudio Ranieri è totalmente rinato, è vicinissimo all'Istanbul Basaksehir. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, il club turco pagherà 3 milioni di euro per il prestito dell'ex Genoa e altri 2,7 per l'obbligo di riscatto. Ai giallorossi, inoltre, spetterà anche una clausola del 10% sulla futura rivendita. Shomurodov, invece, firmerà un contratto biennale con opzione per un altro anno.

??? Başakşehir are closing in on Eldor Shomurodov deal with AS Roma on €3m loan fee and €2.7m obligation to buy clause.

10% sell-on clause also for AS Roma with Shomurodov set to sign a two year deal plus one year option. pic.twitter.com/2KNWhDQdFQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2025