Calciomercato Roma: avanti i contatti col Verona per Ghilardi, si parte da 10-11 milioni più bonus

Tra gli obiettivi della Roma sul mercato c'è anche Daniele Ghilardi, difensore classe 2003 del Verona. Secondo gli aggiornamenti del giornalista Alfredo Pedullà, i contatti tra i due club andranno avanti e la base dell'operazione è di 10-11 milioni di euro più bonus. Il club gialloblù, nel frattempo, sta cercando il sostituto: non sarebbe Unai Nunez, ma il Verona prenderebbe un altro centrale in caso di cessione di Ghilardi.

