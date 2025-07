LIVE - Calciomercato Roma: offerti 10.5 milioni per Ghilardi, il Verona ne chiede 11. Stasera nuovo contatto per chiudere l'affare

Continua la trattativa tra la Roma e l'Hellas Verona per Daniele Ghilardi. I giallorossi stanno spingendo per arrivare alla chiusura dell'affare, ma al momento le parti non hanno ancora trovato l'accordo definitivo. Ecco tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

16:29 - Come confermato da Gianluca Di Marzio, stasera è previsto un nuovo contatto tra la Roma e l'Hellas Verona per chiudere la trattativa per Ghilardi.

.@OfficialASRoma, previsto in serata un nuovo contatto con l'@HellasVeronaFC per chiudere Ghilardi — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 28, 2025

16:06 - Come svelato da Filippo Biafora, l'offerta della Roma per Ghilardi è di 10.5 milioni di euro e la richiesta dell'Hellas Verona è 11. Oggi è previsto un altro contatto per arrivare alla chiusura della trattativa.

L'offerta è di 10.5, la richiesta è di 11. Oggi previsto altro contatto per arrivare alla chiusura — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 28, 2025

16:08 - Come affermato da Gianluca Di Marzio, la Roma è vicina a Ghilardi e non è escluso che possa chiudere l'affare a breve.

15:38 - Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la società giallorossa ha aumentato l'offerta per accontentare le richieste del club scaligero (un paio di milioni in più rispetto ai 10 offerti precedentemente), dato che la Fiorentina ha il 50% sulla futura rivendita. Ora si attende l'iter burocratico che porterà alle visite mediche e alla firma sul nuovo contratto.

