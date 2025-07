Calciomercato Roma, Angelozzi: "Zortea? Se arriva un'offerta la valuteremo. L'idea è tenere quasi tutti"

Presente in conferenza anche il nuovo direttore sportivo del Cagliari Guido Angelozzi, che ha fatto il punto sul mercato. "Ho seguito il cuore. Perché essere qui per me è bellissimo. Ringrazio Giulini e anche Maurizio Stirpe (presidente del Frosinone, ndr) per avermi liberato pur essendo sotto contratto. Io sono un uomo di campo, e lì mi troverete sempre. Quando il Cagliari avrà bisogno, Guido Angelozzi ci sarà", ha detto.

"Zortea? È sicuramente un giocatore forte, ha mercato, se arriva un'offerta la valuteremo come vale per altri calciatori, ma l'idea è tenere quasi tutti", ha spiegato Angelozzi che puntualizza: "Detto ciò, se qualcuno dovesse chiedere di andare via per un'altra proposta, ci siederemmo e capiremmo il da fare. A me i giocatori scontenti non piacciono: chi resta a Cagliari lo deve fare con entusiasmo".

"La Serie A è tosta, con neopromosse ricche e ambiziose. L'obiettivo è restare in categoria, se poi riusciremo a raggiungerlo prima del dovuto, allora si potrà puntare a qualcosa di ulteriore. Ma teniamo i piedi per terra, conosciamo i nostri valori e quello che deve essere il nostro percorso. Qualche cessione la faremo, così come gli innesti, è normale e vale per tutte le rose, senza però bruciare le tappe perché siamo appena al 3 luglio", ha concluso.