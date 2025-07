Calciomercato Roma, anche Gollini nella lista dei portieri seguiti dal Galatasaray

Spunta una nuova possibile destinazione per Pierluigi Gollini. Secondo quanto riportato dal giornalista Francesco Guerrieri, il portiere della Roma sarebbe finito nel mirino del Galatasaray, club turco alla ricerca di un rinforzo tra i pali per la prossima stagione.

Il nome dell'estremo difensore giallorosso sarebbe stato inserito in una lista di obiettivi che comprende anche Yann Sommer. Un'indiscrezione di mercato che, se dovesse trovare conferme, aprirebbe un nuovo scenario per la porta della Roma, che a quel punto si troverebbe a dover cercare un nuovo vice-Svilar.