Calciomercato Roma: anche Everton e Crystal Palace su El Aynaoui

Per rinforzare il centrocampo della Roma sono due i nomi: Richard Rios e Neil El Aynaoui. Per entrambi il costo è vicino ai 30 milioni, motivo per il quale il club giallorosso non ha ancora affondato il colpo in maniera definitiva per nessuno dei due. Anche per il centrocampista franco-marocchino del Lens però, la Roma deve fare attenzione alla concorrenza. Secondo quanto riportato dal giornalista Rudy Galetti di TeamTalk infatti, anche il Crystal Palace e l'Everton dei Friedkin si sono aggiunti alla corsa per El Aynaoui, chiedendo informazioni sul giocatore. I giallorossi hanno l'accordo con il diretto interessato, ma devono ancora trovare il benestare del club francese.

(teamtalk)

