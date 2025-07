Calciomercato Roma, ag. Lucumi: "Futuro? Giocherà dove avrà la possibilità di crescere. L'interesse di top club come Inter e Juve fa piacere"

STILE TV - Simone Rondanini, agente di Jhon Lucumi, ha parlato del futuro del suo assistito. Il difensore centrale del Bologna è l'obiettivo principale della Roma per rinforzare il reparto arretrato, ma il club felsineo continua a chiedere il pagamento della clausola rescissoria (in scadenza il 10 luglio, come confermato dal direttore sportivo Giovanni Sartori) da 28 milioni. Ecco le sue dichiarazioni.

La clausola è valida fino al 15 luglio?

"Credo di sì".

In che squadra giocherà Lucumi nel prossimo campionato?

"Dove avrà la possibilità di crescere, può essere lo stesso Bologna o un’altra squadra. A Bologna ha avuto una bella evoluzione e ora bisogna capire quale sarà il suo prossimo passo".

Lucumi è anche nel mirino di società importanti, ti risulta?

"Non mi piace parlare di altre squadre. Lui ha fatto un grande campionato, l’interesse di squadre come Inter e Juventus fa sempre piacere".

Molti calciatori del Bologna sono nel mirino di grandi società, il ricambio che ci sarà nella squadra a Lucumi preoccupa?

"L’anno scorso ci sono stati cambi, come Calafiori e Zirkzee. Ma penso che la cosa più importante della squadra sia la direzione imposta dalla dirigenza con Di Vaio e Sartori che cercano sempre talenti forti, tanto sull’allenatore come sui giocatori. In ogni caso non penso ci sia nessun problema, lui è un ragazzo che vuole lottare e vincere, ha vinto una Coppa Italia e giocato la Champions".

Il Napoli ha provato a chiamarti in questo periodo?

"Per Lucumi no, ho avuto diverse conversazioni con il Napoli su altri calciatori, ma mai accennato al discorso Lucumi. Un anno e mezzo fa avevamo parlato, ma recentemente no. Può darsi che la scelta sia caduta su Beukema per le caratteristiche".