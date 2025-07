Calciomercato Roma, accordo con il Lens per Saud: prestito con diritto di riscatto

Saud verso l'addio alla Roma: il terzino, arrivato la scorsa estate nella Capitale, è prossimo a lasciare i giallorossi e trasferirsi al Lens. Secondo le informazioni dell'esperto di mercato Fabrizio Romano, c'è l'accordo tra Roma e Lens per il trasferimento di Saud in prestito con diritto di riscatto, non obbligatorio, fino a giugno 2026.

???? RC Lens have agreed deal to sign Saud Abdulhamid from AS Roma on loan until June 2026. The agreement includes a buy option clause, not mandatory. pic.twitter.com/PV223ogwT6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2025