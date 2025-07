Calciomercato Roma, accordo con Ghilardi: si tratta con il Verona, richiesta di 10-11 milioni

La Roma accelera per rinforzare la difesa e punta con decisione su Daniele Ghilardi. Secondo quanto riporta la giornalista Eleonora Trotta, la trattativa per portare il difensore del Verona in giallorosso sarebbe in fase avanzata.

Il club capitolino avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il giocatore e ora si attende l'intesa definitiva tra le due società per chiudere l'operazione. La valutazione che il Verona fa del cartellino del difensore si aggira intorno ai 10-11 milioni di euro.