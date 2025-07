Calciomercato Roma: accorda verbale per Arena. Oggi i passaggi formali

La Roma si avvicina al colpo Arena. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano su X, il club giallorosso avrebbe raggiunto un accordo verbale con Antonio Arena, giovane talento di 16 anni del Pescara. Nella giornata di oggi saranno portati avanti i passaggi formali della trattativa e poi si passerà alle firme.

??? AS Roma agree deal to sign 16 year old talent Antonio Arena from Pescara.

Verbal agreement done, formal steps being sealed on Tuesday and then all signed. pic.twitter.com/z2Ydv03bND

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2025