Calciomercato Roma: a Gasp piace Hojlund. Ma può arrivare solo in prestito

Non solo Mikautadze, Krstovic e Ferguson. Un altro nome in cima alla lista dei desideri di Gian Piero Gasperini per l'attacco è quello di Rasmus Hojlund, esploso proprio con il Gasp ai tempi dell'Atalanta. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio al sito danese, il giocatore piace molto in Serie A. Anche alla Roma, che proverà a farsi avanti per capire la fattibilità. Operazione comunque complicata, visto che lo Unites lo valuta 45 milioni di euro, una cifra troppo alta per le casse giallorosse. Un'operazione dunque per potrebbe concludersi solo in prestito.

(tipsbladet.dk)

