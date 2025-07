Calciomercato, Rios in partenza per Lisbona: domani visite mediche e firme con il Benfica

Sfuma definitivamente un obiettivo rincorso a lungo dalla Roma per il centrocampo: Richard Rios è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Benfica. Come riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il centrocampista colombiano del Palmeiras è in partenza per Lisbona per iniziare la sua nuova avventura con il Benfica. Il suo arrivo in Portogallo è previsto nella mattinata di domani, martedì 22 luglio, dove si sottoporrà immediatamente alle visite mediche di rito prima di apporre la firma sul contratto con il club lusitano.

(gianlucadimarzio.com)

