Calciomercato, l'Empoli si assicura Pasalić: per il classe 2007 decisiva la promessa della prima squadra, superate Roma e Milan

Sfuma un possibile obiettivo di mercato per il settore giovanile della Roma: Kevin Pasalić, difensore centrale con passaporto svedese e bosniaco, classe 2007, è un nuovo giocatore dell'Empoli. A confermare l'accordo è l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha annunciato l'intesa raggiunta. La Roma, così come il Milan, aveva mostrato un concreto interesse per il giovane calciatore, considerato un profilo molto promettente da inserire nella propria squadra Primavera.

L'interesse dei giallorossi per Pasalić risaliva in particolare alla gestione dell'ex DS Florent Ghisolfi. A fare la differenza nella scelta del giocatore, però, è stato il progetto presentato dall'Empoli: il club toscano, infatti, garantirà a Pasalić un inserimento immediato nella prima squadra, offrendogli una prospettiva di crescita più rapida nel calcio professionistico rispetto a un percorso nelle categorie giovanili.

??? Empoli have agreed deal to sign 2007 born Bosnian centre back Kevin Pasalić.

AS Roma and AC Milan to sign Pasalić for the Academy but he will join Empoli’s first squad with immediate effect. pic.twitter.com/HIZzyrDjQN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2025