Calciomercato: continua il pressing dell'Atletico Madrid per Frattesi. L'Inter rifiuta l'inserimento di Giuliano Simeone come contropartita

Nonostante l'addio di Simone Inzaghi, il futuro di Davide Frattesi all'Inter resta in bilico. Il centrocampista vuole giocare con maggiore continuità ed è nel mirino di numerosi club italiani tra cui Roma, Napoli e Juventus. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sulle sue tracce c'è anche l'Atletico Madrid: i Colchoneros sono molto interessati al classe '99 e avrebbero provato a inserire nella trattativa Giuliano Simeone, ricevendo però un 'no' da parte dei nerazzurri. Resta da capire se l'Inter aprirà definitivamente alla cessione, ma il club spagnolo insiste per acquistare Frattesi.

(gianlucadimarzio.com)

