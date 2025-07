Bragantino-Flamengo 1-2: Wesley segna il gol decisivo all'85' (VIDEO)

In quella che potrebbe essere la sua ultima partita con la maglia del Flamengo, il brasiliano Wesley ha deciso di salutare come si deve i suoi tifosi. Nella 16° giornata di Brasileirão contro il Bragantino infatti il terzino è riuscito a segnare il gol decisivo all'85', dopo una bella azione partita dai piedi di un altro ex Roma: Matias Vina. Il giocatore ha poi esultato con tutta la sua gioia togliendosi la maglia e mostrandola ai tifosi.

Arrancada do Matías Viña, assistência do Wallace Yan, e Wesley manda pra rede: Red Bull Bragantino 1x2 Flamengo ? Quer ver os gols do #Brasileirão? Então, segue a gente e não perca nenhum lance! ?⚽ pic.twitter.com/CLXjqyaH97 — Papo de Boleiros ?? (@_papoboleiros) July 24, 2025